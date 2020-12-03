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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
HONG KONG - AsiaWorld-Expo alanına Kovid-19 hastaları için kurulmuş sağlık tesisinde bölünmüş oda sayısı artırılıyor

HONG KONG - AsiaWorld-Expo alanına Kovid-19 hastaları için kurulmuş sağlık tesisinde bölünmüş oda sayısı artırılıyor



: - AsiaWorld - Expo alanında kurulan ilave bölünmüş hasta odalarının görüntüleriAsiaWorld - Expo alanına Kovid - 19 hastaları için kurulmuş sağlık tesisinde bölünmüş oda sayısı artırılıyorHONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 103 yeni Kovid - 19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 bin 500’e çıktı. Artan vaka nedeniyle hastane yönetimi AsiaWorld - Expo alanında yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) hastaları için Salon 8 ve 10' a ilave bölünmüş hasta odaları kurulması kararı aldı.

Koronavirüs Hastane Gesi Hastane Yönetimi 

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