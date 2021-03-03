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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Hollanda'da Covid-19 test merkezi yakınlarında patlama

- Hollanda'da Covid-19 test merkezi yakınlarında patlama

olay yeri detay

( AMSTERDAM ) AMSTERDAM

Kordon Bild Gesi 


- Hollanda'nın Bovenkarspel bölgesinde yer alan korona virüs test merkezi yakınlarında patlama meydana geldi. Hollanda'nın Bovenkarspel bölgesindeki bir korona virüs test merkezinin yakınlarında yerel saatle 06.55'te patlama meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, merkezin camlarının kırıldığı, ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.
Bölge inceleme yapılmak üzere kordon altına alındı. Test merkezi geçici olarak kapatılırken, tüm randevuların iptal edildiği duyuruldu. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
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