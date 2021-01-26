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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Hız denemesi yaptığı görüntüleri kaydetmişti, önceki gün geçirdiği kazayla hayatını kaybetti

Hız denemesi yaptığı görüntüleri kaydetmişti, önceki gün geçirdiği kazayla hayatını kaybetti

CENAZE TÖRENİ

Güvenlik Görevlisi Özel Güvenlik Motosiklet Kazası Özel Güvenlik Görevlisi Sağlık Ekipleri 

-MOTOSİKLET TANITIMIYLA İLGİLİ DETAYLAR
-AHMET GÜNEY'İN HIZ DENEMESİ YAPTIĞI ANLAR

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’un Bulancak ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Ahmet Güney’in bir önceki gün motosikletiyle hız denemesi yaptığı ortaya çıktı. Giresun Orman İşletme Müdürlüğünde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 28 yaşındaki Ahmet Güney, dün sabah saatlerinde motosikletiyle şehir merkezine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bulancak Devlet Hastanesine kaldırılan Güney, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. ‘Motosikletiyle 213 km/s hıza ulaştı’ Ahmet Güney’in hayatını kaybetmeden bir gün önce motosikletiyle hız denemesi yaptığı ortaya çıktı. Arkadaşıyla birlikte motosiklet tanıtımı yapan Güney, motosikletiyle 213 km/s hıza ulaştı. Güney’in arkadaşı o anları kişisel video kanalında yayınladı. Ahmet Güney, hız denemesi yaptığı videoyu çektikten bir gün sonra motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
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