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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Hırsızlıktan utanmadı “abi bu görüntüler internette falan yayınlanmaz değil mi?” diye sordu

Hırsızlıktan utanmadı “abi bu görüntüler internette falan yayınlanmaz değil mi?” diye sordu

şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Para Cezası Akalan Harekete Geç Hırsız Sokağa Çıkma Yasağı 

-şüphelinin görüntülerin internette yayınlanıp yayınlanmayacağını sorması

( ANTALYA )- Kısıtlama gününde bir evden tüp çalıp satan 2 şüpheli tutuklandı ANTALYA

- Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir evden tüp çaldıkları gerekçesiyle yakalanan şüphelilere yasağı ihlalde 6 bin 300 TL para cezası uygulanıp tutuklandı. Şüphelilerden biri adliye girişinde görüntü alan basın mensubuna “Abi bu internette felan yayınlanmaz değil mi?” diye sordu. Edinilen bilgiye göre, 2 Ocak Cumartesi günü Salkımevler kümeevleri mevkiinde bir dairede meydana gelen hırsızlık olayı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Evden 3 adet tüp çaldığı belirlenen iki şüpheli Asayiş ekiplerinin çalışması sonucunda aynı gün akşam üzeri yakalandı. B.T ve H.G isimli şüphelilerin çaldıkları tüpleri bir tüpçüye sattıklarını itiraf etmelerinin ardından tüpleri alan tüpçü hakkında suç eşyasını satın almak suçundan işlem yapılırken, tüpler sahibine teslim edildi. Hırsızlık olayını sokağa çıkma yasağında gerçekleştirmelerinden dolayı 3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 TL para cezası uygulanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. Adliyeye ayrı ayrı çıkarılan şüphelilerden bir tanesi, polislerin arasında adliyeye çıkarıldığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensubuna “Abi bu internette felan yayınlanmaz değil mi?” diye sordu
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