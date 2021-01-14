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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hırsızlık için girdiği çay ocağı boş çıkınca güvenlik kamerasını çalmak istedi...O anlar kamerada

Hırsızlık için girdiği çay ocağı boş çıkınca güvenlik kamerasını çalmak istedi...O anlar kamerada

-güvenlik kamerası-

Kamera Güvenlik Kamerası Çay Ocağı Hırsız 

-Hırsızın içeride dolanması
-Eli boş çıkışı
-Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Güvenlik kamerasını da çalamayan hırsız eli boş çıktı İSTANBUL

- Arnavutköy’de bir çay ocağına giren hırsız içeride çalacak bir şey bulamayınca güvenlik kamerasını çalmak istedi. Kamerayı da yerinden sökemeyen hırsız hiçbir şey çalamadı. Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir şahıs hırsızlık yapmak için gece yarısı bir caminin çay ocağına girdi. Korona virüs nedeniyle kapalı olan çay ocağının içerisinde çalacak bir şey bulamayan hırsız, içeride dakikalarca dolandıktan sonra güvenlik kamerasını çalmak istedi. Duvara sabitlenmiş kamerayı da bulunduğu yerden çıkaramayan hırsız çay ocağından hiçbir şey çalamadı. O anlar ise çalmaya çalıştığı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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