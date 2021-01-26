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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Hırsızlık için camiye giren genç kız ve arkadaşı güvenlik kamerasına yakalandı

Hırsızlık için camiye giren genç kız ve arkadaşı güvenlik kamerasına yakalandı

-Camiye giren hırsızların güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri

( VAN ) VAN

Genç Kız Kız Arkadaş Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız 


- Van’ın Tuşba ilçesindeki Şeyh Abdulkadir Geylani Camisi’nde hırsızlık yapan genç kız ve arkadaşı güvenlik kameralarına yakalandı. Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi’ndeki Şeyh Abdulkadir Geylani Camisi’ne saat 11.00 sıralarında biri genç kız iki kişi girdi. İlk olarak camideki dolapları kontrol eden hırsızlar, daha sonra camideki kumbaraları açmaya çalıştı. Erkek hırsız elindeki makasla birinci kattaki kumbarayı açmaya çalışırken, kız arkadaşı da çalacak bir şey var mı diye caminin diğer katlarını gezdi. Gençlerin gündüz vakti camilere hırsızlık için girmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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