Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hırsızlardan şaşırtan yöntem...Güvenlik kamerasını gören hırsızlar binaya geri geri girdi

Hırsızlardan şaşırtan yöntem...Güvenlik kamerasını gören hırsızlar binaya geri geri girdi

-güvenlik kamerası-

Kol Saati Güvenlik Kamerası Güneş Gözlüğü Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Bina yanına keşif yapmaları
-Arka arka binaya girmeleri
-Bina içinden görüntü
-Çıkmaları
-şahısların çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar’da kapı göbeklerini patlatarak binalara girip hırsızlık yapan şahıs yakalandı. Güvenlik kamerasını fark eden hırsızların yüzleri görünmesin diye binaya geri geri girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Avcılar son günlerde meydana gelen kapı göbeği patlatılması suretiyle “Evden Hırsızlık” konuları ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, bahse konu hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahısların metrobüs kullanarak ilçeye geldikleri güzergah tespit edildi. Şüpheliler dün polis ekipleri tarafından takibe alındı. Polisleri fark eden şahıs üzerinde bulunan çanta ve cep telefonunu atarak kaçmaya başladı.
İsminin Z.A.T., olduğu belirlenen şahıs, yaşanan kovalamaca neticesinde Denizköşkler Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmaların devamında, Z.A.T., isimli şahsın Gümüşpala Mahallesinde meydana gelen “Evden Hırsızlık” olayını gerçekleştiren şüpheli şahıslardan olduğu, ikamet sahipleri ile yapılan görüşme ve kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde tespit edildi.Kaçarken attığı çantanın içinden çaldığı eşyalar çıktıŞahsın kaçarken attığı çanta içerisinde yapılan aramalarda; 4 adet tornavida, 1 adet kapı göbeği kırmak için kullanılan kurbağacık, Eşkal değiştirmek için kullanıldığı değerlendirilen pantolon ve tişört, 1 adet laptop, 11 adet yüzük, 4 çift küpe, 1 adet altın bileklik, 2 adet altın kolye, 1 adet gümüş kolye, 2 adet kolye, 3 adet kadın kol saati, 1 adet güneş gözlüğü ele geçirildi. Mağdur şahıslara gösterilen eşyaların tamamının bahse konu ikametten çalındığı tespit edildi. Daha sonra da eşyalar mağdurlara teslim edildi.Güvenlik kamerasını fark edince arka arka binaya girdilerGözaltına alınan Z.A.T., isimli şahıs bugün “Hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildi. Şahısların binaya girme anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kullandıkları yöntem şaşkınlık uyandırdı. Görüntüde, şahısların güvenlik kamerasını fark edince binaya arka arka girdikleri görülüyor. Daha sonra bina içindeki halleri ve çıkışları görülüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı