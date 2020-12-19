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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Hırsızlardan bıktı, gözü gibi baktığı antikaları hurdacıya sattı

Hırsızlardan bıktı, gözü gibi baktığı antikaları hurdacıya sattı

antika dükkanına giren hırsızlardan görüntü

Psikoloji Akalan Güvenlik Kamerası Suç Duyurusu Hırsız 

-murat seren antika eşyalarını hurdacıya satmasından görüntü
-hurda aracına yüklenen antika eşyalardan görüntü
-antika dükkanından detaylar
-Bursa Antikacılar Derneği Başkanı Murat Seren röp.
-hurdacı ile röp.

( BURSA -ÖZEL)- Antika dükkanına giren hırsızlardan kurtulamadı servet değerindeki tarihi eserleri yok pahasına sattı- Antika dükkanındaki eşyaları çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı BURSA

- Bursa'da 33 yıldır antikacılık yapan Antikacılar Derneği Başkanı, hırsızlardan bıkıp dükkanındaki bütün antika eşyaları hurdacıya yok pahasına sattı.Bu zamana kadar Bursa'nın çeşitli yerlerinde açtığı antika dükkanına onlarca kez hırsız girip çok sayıda değerli eşyası çalınan Bursa Antikacılar Derneği Başkanı Murat Seren, hırsızlıkların önünü alamayınca bu duruma isyan edip, elindeki antika eşyaları eskiciye hurda fiyatına sattı. Osmangazi ilçesinde bulunan antika eşyalarla dolu dükkanına çok sayıda hırsız giren Seren artık soyulmaktan bıktı. Emniyette 18 tane hırsızlıkla alakalı suç duyurusu bulunuyor. En son yaşanan hırsızlıktan sonra isyan eden antikacı, çağırdığı hurdacıya dükkanında bulunan her biri paha biçilemeyen ürünleri hurda fiyatına sattı. Dükkana giren hırsızlar ise güvenlik kamerasına yakalandı.Hırsızlardan bıktığı için dükkanında bulunan antika eşyaları hurdacıya sattığını ifade eden Murat Seren, "Bu eşyaları toplamak için çok emek verdim. Hırsızlardan yıldım. Emniyette 18 tane şikayet dilekçem var, bıktım artık. Bu eşyaları koruyamıyorum. Yıldım artık. 33 yılda biriktirdiğim bu değerli eşyaları hırsızlara kızıp eskiciye hurda fiyatına sattım. En son yaşanan hırsızlıktan sonra psikolojim bozuldu" dedi.
Antika eşyaları hurda fiyatına alan hurdacı ise "Ben antikadan anlamam, bu eşyaları hurda fiyatına aldım, eritip satacağım" şeklinde konuştu.

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