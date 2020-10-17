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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Hırsızlara yakınlarından 'İnşallah ölürsün' tepkisi... Çaldıkları otomobille polisten kaçarken dükkana girdiler

Hırsızlara yakınlarından 'İnşallah ölürsün' tepkisi... Çaldıkları otomobille polisten kaçarken dükkana girdiler

- Kaza yerinden görüntüler

Polis Hastane Bild Allah 

-- Yaralıların araçtan çıkarılması
-- Yaralıların ambulansa bindirilmesi
-- Yakınlarının 'İnşallah ölürsün' demesi
-- Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri
-- Araç sahibi ile röportaj

( KAYSERİ ) Hırsızlara yakınlarından "İnşallah ölürsün" tepkisi... Çaldıkları otomobille polisten kaçarken dükkana girdiler KAYSERİ

- Kayseri'de iki kişi, çaldıkları otomobille polisten kaçarken kaza yaptı. Otomobilden çıkarılan yaralının yakınları, 'İnşallah ölürsün' diyerek şahsa tepki gösterdi. Edinilen bilgiye göre Süleyman Çevik'e ait 38 SC 892 plakalı Tofaş marka otomobil, Sahabiye Mahallesinde gece saatlerinde çalındı. Çalınan otomobil sabah saatlerinde Argıncık Kayabaşı Mahallesi 9. Cadde üzerinde görülmesi üzerine durum polise bildirildi.
Polis ekipleri otomobilin peşine düşerken, çalınan otomobilin sürücüsü yabancı uyruklu Ali T. ise kaçmaya başladı.
Bir süre sonra otomobil, bir dükkana girerek kaza yaptı. Kazanın ardından otomobilde sıkışan sürücü Ali T. ile Muzaffer Ç. ekipler tarafından çıkarılarak ambulansa bindirildi. Olayın duyulmasıyla kaza yerine gelen Muzaffer Ç.'nin yakınları, 'İnşallah ölürsün' diyerek tepki gösterdi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri otomobilde inceleme yaparken, dükkanda ise maddi hasar meydana geldi. Araç sahibi Süleyman Çevik ise otomobilin gece saatlerinde çalındığını, geldiğinde aracını bu halde gördüğünü söyledi.

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