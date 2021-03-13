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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Hindistan'da tapınaktan su içen Müslüman genç saldırıya uğradı

- Hindistan'da tapınaktan su içen Müslüman genç saldırıya uğradı

Müslüman gencin dövüldüğü an

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

Sosyal Medya Acımasız Başkent Harekete Geç Saldırı 


- Hindistan’da bir adam, tapınaktan su içtiği gerekçesiyle Müslüman gence saldırdı. Hindistan’da başkent Yeni Delhi yakınlarındaki Uttar Pradesh'te bulunan bir tapınaktan su içtiği için Müslüman genç acımasızca dövüldü. Adının Shringi Nandan Yadav olduğu açıklanan saldırgan, Asif isimli Müslüman çocuğu tapınaktan su içtiği gerekçesiyle önce tokatladı sonra da yere yatırarak tekmeledi. Müslüman gence yönelik saldırıya ilişkin görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması sonucu yetkililer harekete geçti. Uttar Pradesh polisi, saldırganı tutukladı.
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