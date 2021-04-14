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( YENİ DELHİ ) - Hindistan'da salgında art arda rekor- Son 24 saatte 184 bin 372 vakanın kaydedildiği ülkede salgına rağmen yüz binlerce kişi dini bayram için Ganj Nehri'ne akın ediyor YENİ DELHİ



- Hindistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 184 bin 372 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Ülkede salgında üst üste rekor vakalar kaydedilirken, yüzbinlerce Hindu dini bayram için Ganj Nehri'nde yıkanmaya devam ediyor. Dünya genelinde en çok korona virüs vakasının kaydedildiği ülkeler arasında ikinci sırada yer alan Hindistan'da endişe verici artış sürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 184 bin 372 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 13 milyon 873 bin 825'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilirken, son 24 saatte can kaybı da bini aştı. 1 günde bin 27 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısı 172 bin 85'e ulaştı. Hindistan'da dün tespit edilen 161 bin 736 ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçerken, bugün rekor tazelendi. Ülke, pazartesi günü de Brezilya'yı geride bırakarak dünya genelinde ABD'den sonra en çok vaka görülen ikinci ülke olmuştu. Ülkedeki vakaların yaklaşık dörtte birinin görüldüğü Maharashtra eyaletinde virüsün yayılmasını kontrol altına alabilmek için bugünden itibaren katı kısıtlamalar getirilmesi bekleniyor. Salgına rağmen yüz binlerce kişi dini bayram için Ganj Nehri'nde Hindistan'da Covid-19 salgınında üst üste rekor vakalar görülürken, milyonlarca Hindu "Kumb Mela" adlı dini bayram için Uttarakhand eyaletine bağlı Haridwar kentindeki Ganj Nehri'ne girmeye devam ediyor. Hinduizm geleneklerine göre kutlanan dini bayramda sosyal mesafe kuralları hiçe sayılırken, sokaklarda da insanların iç içe olduğu görüldü.

Organizasyonda görevli polis Sanjay Gunjyal, bu sabah yaklaşık 650 bin kişinin nehirde yıkandığını belirterek, "Kalabalık olmayan yıkanma alanlarında sosyal mesafeye uymadıkları için insanlar para cezasına çarptırılıyor, ancak çok kalabalık olan yerlerde ceza kesmek çok zor" diye konuştu.

Hükümet verilerine göre, son 2 gün içinde Haridwar'da binden fazla vaka bildirildi.

Dünyanın en büyük dini organizasyonu olarak kabul edilen etkinlikte, Hindular nehirde yıkanmanın kendilerini günahlarından arındıracağına inanıyor.



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