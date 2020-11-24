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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Hindistan'da koronavirüs önlemleri - Tren istasyonlarına test merkezi - YENİ DELHİ

Hindistan'da koronavirüs önlemleri - Tren istasyonlarına test merkezi - YENİ DELHİ

- Tren istasyonundan genel görüntüler - Tren istasyonundaki test merkezinden detaylar - Görevlilerin test yapması - Test merkezi önünde insan kuyruğuYENİ DELHİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan 'da vaka ve ölü sayısı azalmaya devam ederken, salgını kontrol altında tutmak isteyen otoriteler, kamuya açık alanlarda test merkezleri kurdu. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 480 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid - 19 nedeniyle ölenlerin sayısı 134 bin 218'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 37 bin 975 yeni Kovid - 19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 177 bin 840'a çıktı. Şimdiye kadar 8 milyon 604 bin 955 kişi iyileşti. Kovid - 19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan , "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2.", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Koronavirüs İnternet Sitesi Lyon Otorite Trol 

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