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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Hindistan'da günlük vaka sayısında rekor - Hindistan'da son 24 saatte 115 bin 736 yeni vaka

- Hindistan'da günlük vaka sayısında rekor - Hindistan'da son 24 saatte 115 bin 736 yeni vaka

Yeni Delhi'den detaylar

( YENİ DELHİ ) - Hindistan'da günlük vaka sayısında rekor- Hindistan'da son 24 saatte 115 bin 736 yeni vaka YENİ DELHİ

Rekor Lyon Bild 


- Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 115 bin 736 bin yeni vaka tespit edilmesi ile günlük tespit edilen vaka sayısında rekor kırıldı. Dünya genelinde korona virüs salgınında en çok vakanın kaydedildiği ülke olan Hindistan'da vaka artışının önüne geçilemiyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 115 bin 736 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 12 milyon 801 bin 785'e yükseldiği bildirildi.
Ülkede son 24 saatte kaydedilen vaka sayısının salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olduğu belirtildi. Son 24 saatte virüs nedeniyle 630 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısının 166 bin 177'ye ulaştığı aktarıldı. Hindistan'da Mart ayından bu yana Covid-19 vakalarında hızlı bir artış görülürken, pazartesi günü de 103 bin 558 vaka kaydedilmişti.
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