Heyecan için canlarını ortaya koydular...Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi



- Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir grup patenci genç, heyecan için seyir halindeki aracın arkasından tutundu. Diğer patencilerin ise otomobile tutunan arkadaşlarını, arkasından tutunarak seyahat etmesi ise dikkat çekti.Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kavala Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patenci gençlerden oluşan 5 kişilik bir grup, heyecan adına seyahat edebilmek için tehlikeli bir yol izledi. Gözlerine kestirdikleri bir otomobilin arkasına patenle yaklaşan gençlerden 2 tanesi otomobilin arkasından tutundu. Diğer gençler ise, kimisi otomobile tutunan arkadaşlarının elinden kimisi de pantolonundan tutunarak cadde üzerinde patenleriyle gitmeye başladı.

Gençlerin grup halinde yaptıkları bu tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirirken, patencilerden birisi o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.



