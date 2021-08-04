Herkesin seferber olduğu Kıyıkışlacık’ta alevler yeniden yükseldi

-ALEVLER

-İNSANLARIN SEFERBER OLMASI

-GENEL VE DETAYLAR

-İŞ MAKİNELERİNİN ÇALIŞMALARI



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla’da bir haftadır devam eden yangınlarda alevler bir türlü dinmiyor. Önceki gün Kıyıkışlacık Bölgesi’nde başlayıp Kazıklı koyu ve Didim’e doğru ilerleyen yangın kısmen kontrol altına alınmıştı. Akşam saatlerinde rüzgarın da etkisi ile bölgedeki yangın yeniden patladı ve çevreye yayılmaya devam ediyor. Alevlerin yeniden yükseldiğini gören çevre sakinleri söndürme ekiplerine yardımcı olmak ve yangını söndürmek için adeta seferber oldu. Aydın’ın Didim İlçesi’ne bağlı Akbük sınırına doğru ilerleyen yangında alevlerle mücadeleyi arazinin yapısı ve rüzgarı etkisi zorlaştırıyor. Bölgede çok sayıda iş makinası görev yaparken dozer ve greyderler de henüz yanmamış bölge ile yanan bölgeler arasında açma çalışması yapıyor.

