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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Herkes evlerine gitti, sokaklar temizlikçilere kaldı

Herkes evlerine gitti, sokaklar temizlikçilere kaldı

Temizlik işçilerinden görüntü

Sağlıkçı Irak 

-sokaklarda temizlikten görüntü
-temizlik işçilerinin konuşması
-gece çavuşu Aykut Dizder ile röportaj
-boş sokaklarda temizlik görüntüsü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL)-Sessizliğe bürünen sokakları, onlar temizledi-Dizder: “Sağlıkçılarımız gibi biz de halka hizmet veriyoruz” DÜZCE

- Sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Düzce’de sokaklar sessizliğe bürünürken, sokaklar Düzce Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ekiplerine kaldı. Ekipler kısıtlama çerçevesinde sokakları temizleme çalışması yaptı. Ülke genelinde saat 20.00 itibari ile başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Düzce’de de başladı.
Vatandaşlar evlerine giderken, kısıtlama kapsamında izinli olanlar ise işlerini yapmaya devam etti. Korona virüs salgını kapsamında en çok dikkat edilmesi gereken hijyen konusu kapsamında Düzce’de Belediye bünyesinde ki temizlik işleri müdürlüğü personelleri de sokakların boşluğunda temizlik yaptı. Ekipler Düzce’nin dört bir yanında sessizliğe bürünen sokaklarda kısıtlama öncesinde yoğunluk ile birlikte oluşan çöpleri süpürerek, kısıtlamanın ardından evlerinden çıkacak vatandaşlara Düzce’yi temiz bırakmaya çalıştı. Temizlik işçileri Düzce için sokaklarda temizlik çalışmaları yaptıklarını belirterek: “ Herkes evlerinde. Biz ise sokaklarda onlar için temizlik yapıyoruz. Evlerinden yarın çıktıklarında temiz Düzce sokakları bulsunlar diye uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı. “Sağlıkçılarımız gibi bizde halka hizmet veriyoruz” Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde gece çavuşu olarak görev alan Aykut Dizder, kısıtlama sonrasında sokakların temizlenmesi ile ilgili olarak çalışmalar yaptıklarını belirterek, “ Gece halkımız için daha temiz bir Düzce için elimizden geldiği en iyi şekilde Düzce’yi temizlemeye çalışıyoruz. Böyle bir zamanda sağlıkçılarımız gibi bizde halkımıza emek vererek bu şekilde onlarla beraber daha güzel bir şekilde çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Kısıtlamalar bittiğinde her taraf ince pislikten kalın çöpüne kadar her yer tertemiz bir şekilde olacak. İşimiz gücümüz Düzce’nin temizliği için. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kısıtlama süreci boyunca Düzce’nin önemli arterleri, caddeleri ve sokakları temizledi.
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