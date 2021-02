Hem suçlu hem güçlü: Ceza yazılınca polisin üzerine yürüyerek bağırdı

-Şahsın polise bağırması

( SAKARYA -ÖZEL)- Aracıyla kasaba et almaya giden şahıs, “En güzel kasap bu, başka bir yerden almıyorum” diyerek kendini savundu SAKARYA



- Sakarya’nın Karasu ilçesinde aracıyla kasaba et almaya giden şahıs, denetim yapan polise takıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için ceza yazılan vatandaş, polise bağırarak, “En güzel kasap bu, başka bir yerden almıyorum” diyerek kendini savundu.Karasu ilçesinde polis sorumluluk bölgesinde denetimlere takılan bir vatandaş cezadan kaçamadı. Yalı Mahallesi Liman mevkiinden İncilli Mahallesi Plaj Caddesi’ne aracıyla gelerek kasaptan et almak isteyen D.P. isimli vatandaşa, polis ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Uyarılara aldırış etmeyerek cezayı kabul etmeyen vatandaş, polisin üzerine yürüyerek bağırmaya başladı.

Polis memurunun ‘Araçla sokağa çıkmak yasak. Yürüme mesafesi olan yerlere gidebilirsin’ diye uyardığı D.P. polis memuruna bağırmaya başlayarak, “Ne, arkadaşım arkadaşım, bir ile beş arası dışarı çıkılmıyor mu, et alınmıyor mu? Ne tamamı ya, bir ile beş arasında arabamla gidemiyor muyum? En güzel kasap bu. Başka bir yerde böyle yok. Başka bir yerden almıyorum. Buraya da mecburen arabayla geliyorum. Liman’dan buraya yürüyecek miyim?” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Tüm çabaları sonuç vermeyen şahıs ceza yemekten kurtulamadı.



