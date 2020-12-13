Hem kısıtlamayı ihlal ettiler, hem jandarmadan kaçtılar, hem de kaza yaptılar...Araçta esrar ele geçirildi

-araçtakiler görüntü alınmasına tepkileri

-aracın çekiciye yüklenme çalışması

-trafik görevlisinin esrar maddesini bulup getirmesi

-şahısların suçu birbirlerine atıp durmaları



( ANTALYA )- Araçta uyuşturucu bulunurken, iki kişinin pandemi sebebiyle cezaevinden izinli çıktığı belirlendi ANTALYA



- Antalya'da kısıtlamaya rağmen araçla dışarı çıkıp jandarma uygulama noktasından kaçan 3 şüpheli, 15 kilometrelik kovalamaca sonunda araç tahliye kanalına düşünce yakalandı. Araçtan bulunan 3 kişiden ikisinin pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıktığı belirlenirken, araçta kağıda sarılı esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslara toplam 19 bin lira ceza kesildi.Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Tim ekiplerinin Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı'nda yaptığı uygulama sırasında 07 HBY 06 plakalı ticari araç, ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçtı. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu araç, Sarılar ve Hatipler mahallelerini geçtikten sonra Hatipler-Yeniköy arasında yol kenarında bulunan yağmursuyu tahliye kanalına düşerek kaza yaptı. Yaklaşık 15 kilometrelik nefes kesen kovalamacanın ardından araç yakalanırken, araçta bulunan 3 kişi araçtan burunları bile kanamadan çıktı. Jandarma trafik ekiplerince araçta yapılan aramada suç unsuruna rastlanmazken, olay yerine çekici çağrıldı. Araçta bulunan şahıslardan birisi aracın çıkarılarak çekiciye yüklenmesine yardımcı olurken, trafik görevlilerinden birisi şahsın araçtan dışarıya bir şey attığını fark etti. Kağıdı arayıp bulan trafik görevlisi, kağıdın içerisinde esrar maddesi olduğunu belirledi.Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alınırken, araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, kırmızı ışık ihlali yapmak suçlarından 4 bin 250, araç sahibine de sürücü belgesiz birisine araç vermekten ve aracın muayenesinin olmamasından dolayı 2 bin 750 TL olmak üzere toplam 7 bin TL para cezası uygulandı.Sarılar Jandarma Karakoluna götürülen Tunahan O., İsa K. ve İbrahim K. isimli şahıslar hakkında ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından yasal işlem yapılırken, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri ve maske takmadıkları için de kişi başı 4 bin 50’şer lira olmak üzere 12 bin 150 TL para cezası uygulandı.



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