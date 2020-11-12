HDP yöneticilerinin 'Seçilmiş delegelerimizin isimleri var' dediği defterde farklı kategorilerde aranan teröristler çıktı

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır'da polisin HDP il binasında yaptığı aramada ele geçirilen, gizli bölmeye saklanmış defterde, birçok saldırının faili PKK'lı teröristlerin isimleri, kod adları ve yakınlarının irtibat numaraları tespit edildi.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararına istinaden, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve çevik kuvvet ekiplerince HDP il ve Yenişehir ilçe binasında 22 Ekimde gerçekleştirilen aramada ele geçirilen dokümanlara ilişkin incelemeler sürüyor. HDP il binasında gizli bir bölümde saklanan, bazı HDP yöneticilerinin 'Seçilmiş delegelerimizin isimleri var' dediği defterde, aralarında terörden arananlar listesinde bulunan ve etkisiz hale getirilenlerin de olduğu bazı PKK'lı teröristlerin bilgilerinin yer aldığı ortaya çıktı. Defterde yapılan incelemede, terörden arananlardan listesinde mavi kategoride yer alan terör örgütü PKK'nın sözde 'orta saha sorumlusu' 'Azat Farkin' kod adlı Nevzat Gündüz ve yeşil kategoride bulunan 2016 yılında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü binasına gerçekleştirilen bombalı saldırının planlayıcısı olarak aranan 'Serhıldan' kod adlı terörist Hakan Kızıl ile halen arananlar listesinde gri kategoride yer alan ve 2015'te Diyarbakır'da iki polisin şehit edildiği, Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü saldırının faillerinden 'Hakkı Amed' kod adlı Uğur Yakışır ve yakınlarının bilgilerinin yer aldığı tespit edildi.Diyarbakır'ın Sur, Silvan ve Bağlar ilçesinde 2015 ve 2016'da PKK'lı teröristlerce çukur kazılıp barikat kurularak gerçekleştirilen saldırıların sorumlularından 'Munzur Batman' kod adlı Bedrettin Toğrap, 'Çiyager Harun' kod adlı Cihat Türkan, 'Farkin Demhat' kod adlı Hakan Özünlü ile terörist Uğur Burakmak'ın adının da defterde olduğu belirlendi.Evlat nöbetindeki ailelerden Süleyman Aydın, eylemlerinin ilk gününden beri çocuklarının HDP’den içeri girdiğini ve bir daha çıkmadıklarını söylediklerini ifade etti.

Aydın, "Listedekilerle bizim çocuklarımızın sicil numaralarının ne işi var bunlarda. HDP’den bizim çocuklarımızın ismi çıktı, kayıtları çıktı. Artık ne diye bilirler. O yüzden bütün Türkiye bu HDP’nin iç yüzünü görsün. Devletimiz büyük bir devlettir. Er geç bunların yanına bir şey kar kalmaz" dedi.





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