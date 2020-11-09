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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
HDP Osmaniye İl Başkanı Ali Coşkun ve İl Başkan Yardımcısı Kadriye Töre tutuklandı

HDP Osmaniye İl Başkanı Ali Coşkun ve İl Başkan Yardımcısı Kadriye Töre tutuklandı

- HDP Osmaniye İl Örgütü binasına operasyon düzenlenmesi - Ekiplerin örgüt binasında arama yapması - Operasyonda ele geçirilen örgütsel doküman ve bez parçaları - HDP Osmaniye İl Başkanı Ali Coşkun ve İl Başkan Yardımcısı Kadriye Töre'nin gözaltına alınmasıOSMANİYE (AA) - Terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin etmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan .Alınan bilgiye göre, polis ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin etmeye çalıştığı ileri sürülen Coşkun ve Töre'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, adresini belirlediği HDP İl Başkanı Ali Coşkun ve İl Başkan Yardımcısı Kadriye Töre'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.Zanlıların ikametleri ve parti binasında, çok sayıda örgütsel doküman, bez parçaları, pankart, dijital materyaller ve tabanca fişeği ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Coşkun ve Töre, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis Leman Terör Örgütü Polis Ekipleri 

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