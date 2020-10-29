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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Haydar Aliyev Merkezi ve Bakü Olimpiyat Stadyumu’na Türk bayrağı silüeti yansıtıldı

- Haydar Aliyev Merkezi ve Bakü Olimpiyat Stadyumu’na Türk bayrağı silüeti yansıtıldı

-Haydar Aliyev Merkezi’nden görüntüler

Başkent 

--Bakü Olimpiyat Stadyumu’ndan görüntüler

( BAKÜ ) BAKÜ

- Azerbaycan’ın en önemli sembollerinden biri haline gelen Haydar Aliyev Merkezi ve Bakü Olimpiyat Stadyumu’nun duvarlarına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebeti ile Türk bayrağı silüeti yansıtıldı. Dünyanın dört bir yanındaki dost ve kardeş ülkeler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebeti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’inci kuruluş yılını kutlamaya devam ediyor. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan ve ülkenin en önemli sembollerinden biri haline gelen Haydar Aliyev Merkezi ile Bakü Olimpiyat Stadyumu’nun duvarlarına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebeti ile Türk Bayrağı silüeti yansıtıldı.
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