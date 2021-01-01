Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
'Hayat tamircisi' lakabıyla tanınan Hasan Kızıl ve 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan Kösen kamu spotunda rol aldı

'Hayat tamircisi' lakabıyla tanınan Hasan Kızıl ve 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan Kösen kamu spotunda rol aldı

Reklam Görüntüsü

( MARDİN -ÖZEL)- Mardin'de 'Haydi siz de kaputa vurun' sloganıyla kamu spotu çekildi MARDİN

Farkındalık Kabil Hayvan Irak 


- Mardin'in Derik İlçe Belediyesi ve 'Hayat tamircisi' lakabıyla tanınan Hasan Kızıl’ın işbirliğinde ısınmak için arabaların motoruna giren kedilerin ölmemesi için 'Haydi siz de kaputa vurun' sloganıyla kamu spotu çekildi.25 yıllık ömrüne 600'den fazla engelli hayvanın yürümesi için çalışma sığdıran Hasan Kızıl, kediler için kamu spotu hazırladı. Kedilerin soğuk havalarda araba kaputuna girdiğini, aracın çalışmasının ardından hayatlarını kaybettiğini gören Kızıl, bu konuda bir kamu spotu çekti. Derik Belediyesi ile ortaklaşa hazırladığı 'Haydi siz de kaputa vurun' sloganıyla kamu spotunu hazırlayan Kızıl, bu proje ile vatandaşlarda farkındalık oluşturmaya çalıştı.Reklam filminde Guınness Rekorlar Kitabı'nda yer alan dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen'in de bulunduğunu belirten Kızıl, "Her sene yüzlerce sevimli dostlumuz araçların motorlarına sıkışıp hayatlarını kaybediyor. Kurtulanlar da maalesef felç veya sakat kalıyor. İnsanlar arabalarını çalıştırmadan önce kaputa vurması gerek. Unutmayın kaputa vurmanız demek bir canın hayatını kurtarmak demektir. Bu kış aylarında kapınızın önünde ayakkabı kutularından kediler için evler yapabilirsiniz ve biraz mama ile su bırakabilirsiniz" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı