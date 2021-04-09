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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Havalimanı yolunda korku dolu anlar, alev alev yandı

Havalimanı yolunda korku dolu anlar, alev alev yandı

-Aracın alev alev yanması

Kamera Cep Telefonu 

--İtfaiye ekipleri çalışması

( SİVAS )- Sivas’ta seyir halindeki cip bir anda alev aldı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı SİVAS

- Sivas’ta seyir halindeki cip bir anda alev aldı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, olay Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yolunda meydana geldi. R.A. idaresindeki 34 JV 6229 plakalı cip seyir halindeyken kaputundan bir anda duman çıkmaya başladı.
Sürücüsü aracını kenara çekti. Cip içerisinde ki 4 kişi araçtan aşağı indi. Kısa sürede cipin alev almasıyla sürücü durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda kimse yaralanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
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