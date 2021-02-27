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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hava sıcaklığını fırsat bilenler yeşil alanlara çıkanlara polisten 'meraları boşaltın' anonsu

Hava sıcaklığını fırsat bilenler yeşil alanlara çıkanlara polisten 'meraları boşaltın' anonsu

Polis ekiplerinin mera güzergahında hareket etmesi

Hava Sıcaklığı Hafta Sonu Araç Kamerası Hava Sıcaklıkları Polis Ekipleri 

-polis ekiplerini gören vatandaşların uzaklaşması
-polis ekiplerinin uyarıları
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE

- Korona virüs salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, hava sıcaklığı Düzce’de 17 dereceye kadar çıktı. Güneşli havayı gören vatandaşlar kısıtlamayı unutarak yeşil alanlara çıktı. Polisi görenler kaçacak yer aradı. Korona virüs ile mücadele kapsamında 13 hafta önce başlatılan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde olduğu gibi Düzce’de de devam ediyor. Birkaç haftadır havaların soğuk olması nedeni ile evlerinde kalan vatandaşlar, bu hafta sonu hava sıcaklıklarının 17 dereceyi görmesi ile birlikte kısıtlamayı unutarak yeşil alanlara koştu. Güneşin tadını çıkartan vatandaşlar, bir yandan mangal yaktı bir yandan da çimlerde oturdu. Kısıtlama kapsamında denetim yapan polis ekipleri de Beyciler Mahallesi’nde yoğun kalabalık olduğu ihbarını aldı. Polis ekipleri bölgeye giderek alan içerisindeki vatandaşlara kısıtlama olduğunu hatırlatarak evlerine gitmelerini istedi. Polis ekiplerini gören vatandaşlar ise apar topar kalkarak hızlıca bölgeden uzaklaştı. Bu anlar ise bölgede bulunan bir vatandaşın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. (EB-ALI-
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