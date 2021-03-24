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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, semaları güvende tutmak için her an görev başında

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, semaları güvende tutmak için her an görev başında

Paylaşılan video

( ANKARA ) - ANKARA

Sosyal Medya 


- Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığında "Alarm" durumunda verilen reaksiyonu konu alan bir görüntü yayımladı. Görüntülerde, alarm durumunda Hava Kuvvetleri Komutanlığında personelin gösterdiği reaksiyon ve gerçekleştirilen operasyonlara ait kurgulanmış sahneler işlendi. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, semalarımızı güvende tutmak için günün her anı görevinin başında.." notuyla paylaşılan görüntülerde, operasyon haberini alan personelin hızlı bir şekilde göreve hazırlanıp icra etmesi dikkat çekti. (MH-
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