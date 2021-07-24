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HATAY - Sanatçı Haluk Levent, Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü kutlamalarında sahne aldı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
HATAY - Sanatçı Haluk Levent, Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü kutlamalarında sahne aldı

HATAY - Sanatçı Haluk Levent, Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü kutlamalarında sahne aldı

- Konser alanı - Sanatçı Haluk Levent'in alana gelişi - Haluk Levent konseri ve izleyicilerHATAY (AA) - Hatay 'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, sanatçı Haluk Levent konser verdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen konserde, Levent hayranlarının yoğun sevgi gösterisiyle sahneye çıktı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, sanatçı Levent'e teşekkür ederek çiçek verdi.

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