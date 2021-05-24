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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
HATAY - Pakdemirli; (Adana'daki orman yangını) Vatandaşlarımızın ekili alanları zarar görmeden, ekiplerimizin gayretli çalışmalarıyla, 3 hektar gibi az bir alan yanarak, yangını saat 14.45 itibarıyla kontrol altına aldık.'

HATAY - Pakdemirli; (Adana'daki orman yangını) Vatandaşlarımızın ekili alanları zarar görmeden, ekiplerimizin gayretli çalışmalarıyla, 3 hektar gibi az bir alan yanarak, yangını saat 14.45 itibarıyla kontrol altına aldık.'

HATAY - Pakdemirli; (Adana'daki orman yangını) Vatandaşlarımızın ekili alanları zarar görmeden, ekiplerimizin gayretli çalışmalarıyla, 3 hektar gibi az bir alan yanarak, yangını saat 14.45 itibarıyla kontrol altına aldık." - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin açıklamasıBakan Pakdemirli, Adana'daki orman yangınında ekili arazilerin zarar görmediğini bildirdiHATAY (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ekiplerin, Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınını, orman ve tarım arazileri iç içe olmasına rağmen ekili alanlar zarar görmeden kontrol altına aldığını söyledi.

Pakdemirli, AFAD Hatay İl Müdürlüğü binasında yaptığı açıklamada, Mersin Bozyazı ve Adana Sarıçam'da iki yangın çıktığını anımsattı.Yangınların kontrol altına alındığını ifade eden Pakdemirli, şu bilgileri verdi:"Adana Sarıçam'da bugün 11.30 itibarıyla çıkan yangına 11.43'te ilk müdahaleyi yaptık. 2 helikopter, 24 arazöz, 8 iş makinesi ve 130 personelle yangına müdahale ettik. Saha, orman arazileriyle tarım arazilerinin iç içe bir yer olmasına rağmen vatandaşlarımızın ekili alanları zarar görmeden, ekiplerimizin gayretli çalışmalarıyla, 3 hektar gibi az bir alan yanarak, yangını saat 14.45 itibarıyla kontrol altına aldık."

İlk Müdahale İş Makinesi Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

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