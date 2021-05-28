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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
HATAY - Otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi defnedildi

HATAY - Otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi defnedildi

- Cenaze namazının kılınması - Mezarlıkta yakınlarının ağıtları - Cenazenin getirilmesi - Kaza anı (güvenlik kamerası)Otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi defnedildi - Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıHATAY (AA) - Hatay 'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi toprağa verildi.
Madenköy Kavşağı'nda M.D'nin kullandığı 31 TC 784 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Eren (17) ve Yaren Altun (15) kardeşlere çaptı.Yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.Eren ve Yaren Altun, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınan kardeşlerin cenazesi, Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi'ne götürüldü.Burada kılınan cenaze namazının ardından iki kardeşin naaşı, Gözcüler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk Müdahale Hastane Güvenlik Kamerası Cenaze Namazı Sağlık Ekipleri 

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