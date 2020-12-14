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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
HATAY - Kuvvetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri sürüklendi

HATAY - Kuvvetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri sürüklendi

- Çöp konteynerinin yolda sürüklenmesi - Konteynerlerin devrilip düşmesiHATAY - Hatay 'ın İskenderun İlçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte dün akşam başlayan ve giderek şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle çöp konteynerlerinin sürüklediği, bir gümrük sahasındaki konteynerlerin ise devrildiği vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kamera Cep Telefonu 

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