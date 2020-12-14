HATAY - Kuvvetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri sürüklendi
- Çöp konteynerinin yolda sürüklenmesi - Konteynerlerin devrilip düşmesiHATAY - Hatay 'ın İskenderun İlçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte dün akşam başlayan ve giderek şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle çöp konteynerlerinin sürüklediği, bir gümrük sahasındaki konteynerlerin ise devrildiği vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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