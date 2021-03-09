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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
HATAY - Kent meydanına 'Love Erdoğan' afişi asıldı

HATAY - Kent meydanına 'Love Erdoğan' afişi asıldı

HATAY - Kent meydanına "Love Erdoğan" afişi asıldı - 15 Temmuz Milli İrade Parkı'ndaki alana "Love Erdoğan" afişi asılması Hatay 'da kent meydanına "Love Erdoğan" afişi asıldıHATAY (AA) - Hatay 'ın Antakya ilçesinde ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben kent meydanına "Love Erdoğan" afişi asıldı.New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Hatay 'dan da tepki gösterildi.Antakya Vali Ürgen Alanı'nda bulunan 15 Temmuz Milli İrade Parkı'ndaki afiş alanına "Love Erdoğan" afişi asıldı.FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.​​​​​​​

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