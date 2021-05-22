HATAY - Kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı
- Kaza yapan araç ve aydınlatma direği - Polis ekiplerinin aracı incelemesiHATAY (AA) - Hatay 'da kaza yapan otomobilin sürücüsü aracını bırakarak kaçtı.31 ACH 797 plakalı otomobil, Ürgenpaşa Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.Kaza yapan aracın sürücüsü olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu polise bildirdi.Ekiplerin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından otomobil, çekiciyle olay yerinden götürüldü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım