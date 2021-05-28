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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
HATAY - Hasarlı trafik kazası sonrası sürücüler arasında gerginlik yaşandı

HATAY - Hasarlı trafik kazası sonrası sürücüler arasında gerginlik yaşandı

- Tır ile otomobilin çarpışması - Kaza yapan araçlar - 2. kez araca çarpan tır sürücüsü - Kaza mahallinde kısa süreli yaşanan gerginlik Hatay 'da hasarlı trafik kazası sonrası sürücüler arasında gerginlik yaşandıHATAY (AA) - Hatay 'ın Hassa ilçesinde, tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından sürücüler arasında gerginlik yaşandı.Gaziantep - Hassa kara yolunda, Ü.A. idaresindeki 50 ABE 326 plakalı tır ile O.E. yönetimindeki 31 ADK 078 plakalı otomobil çarpıştı.İhbar üzerine yerine polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin incelemesi sonrası tır sürücüsü, yolu açmak için aracıyla geri manevra yaparken otomobile çarptı.Bunun üzerine iki sürücü arasında gerginlik yaşandı.Polis ekipleri, iki sürücüyü sakinleştirip yolu trafiğe açtı.

Polis Trafik Kazası Polis Ekipleri 

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