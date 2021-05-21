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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
HATAY - Eren-8 Amanoslar Operasyonu'nda iki yer altı deposunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

HATAY - Eren-8 Amanoslar Operasyonu'nda iki yer altı deposunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

- Ele geçirilen silah ve mühimmatlarEren - 8 Amanoslar Operasyonu'nda iki yer altı deposunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiHATAY (AA) - Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen Eren - 8 Amanoslar Operasyonu'nda tespit edilen iki yer altı deposunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Payas ilçesinde Eren - 8 Amanoslar Operasyonu kapsamında tespit ettiği iki yer altı deposunun arandığı belirtildi.Depolarda, boru tipi el yapımı patlayıcı (EYP), 6 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 M - 16 piyade tüfeği ve buna ait 188 fişek, 9 milimetrelik 145 fişek, RPG - 7 roketatar mühimmatı, 8 uzaktan kumandalı EYP anahtarı, 16 pil, 12 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ile mühimmat ve yaşam malzemeleri bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Yurt içinde yürütülen başarılı operasyonlarla tükenen bölücü terör örgütünün mağara, barınak ve sığınaklar ile burada ele geçirilen örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat da tek tek imha ediliyor." denildi.

Piyade Uzaktan Kumanda Terör Örgütü Kalaşnikof 

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