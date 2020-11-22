HATAY - Doğu Akdeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
- Hatay 'da cadde ve sokaklardan görüntü - Yürüyüş yapan vatandaşlar Doğu Akdeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladıHATAY - Yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı.
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