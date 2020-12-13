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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
HATAY - Doğu Akdeniz'de 'kısıtlama' sessizliği sürüyor

HATAY - Doğu Akdeniz'de 'kısıtlama' sessizliği sürüyor

HATAY - Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği sürüyor - Hatay 'daki boş kalan cadde, sokak ve meydanlarDoğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği sürüyorADANA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik devam ediyor.Adana'da vatandaşların yoğun kullandığı bulvar, cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.Polis ekipleri, ana arter ve kavşaklarda önlem aldı, denetim yaptı. - MersinMersin'de kentin en hareketli noktalarında sessizlik devam etti.Sahil bandındaki oturma grupları ve yürüyüş parkurlarında sakinlik gözlemlenirken, Beşiktaş ve Mersin İdmanyurdu ve Galatasaray meydanları boş kaldı. - Hatay Hatay 'ın Antakya ilçesinde işlek cadde ve meydanlar kısıtlamanın ikinci gününde sessizliğe büründü.Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet, Ulus meydanları, Atatürk, Gündüz, Fatih, İnönü, Saray ve Adnan Menderes caddeleri boş kaldı.Polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürdü. - OsmaniyeOsmaniye'de vatandaşların yoğun bulunduğu noktalarda akşam saatlerinde de sessizlik devam etti.Kentte, Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarlarının sakin olduğu görüldü.
Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları da boş kaldı.Polis ekipleri, uygulama noktalarında önlem alarak, araçları denetledi.

Koronavirüs 

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