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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın 5 saate kontrol altına alındı

Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın 5 saate kontrol altına alındı

Yanan alandan detay

Zeytinli Zeytinlik Trol 

-Söndürme çalışmaları

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Vakıflı Mahallesi bulunan zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Zeytinlik alandaki yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu 5 saat sonra kontrol altına alındı. (ALC
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