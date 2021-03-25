Hatay'da yasa dışı bahis oynatan 6 kişi tutuklandı

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, yakalanan 20 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından bugün adliyeye çıkarıldı. 20 kişiden 7 kişi serbest, 7 kişi adlı kontrol şartı ile bırakırken 6 kişi ise tutuklandı. (ALC
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