Hatay'da yasa dışı bahis oynatan 5 kişi tutuklandı

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, yakalanan 21 kişi emniyetteki ifadelerinlerin ardından bugün adliyeye çıkarıldı. 21 kişi den 16 kişi serbest bırakılırken 5 kişi ise tutuklandı.
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