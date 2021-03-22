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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hatay'da teröristlere evini açan CHP Kırıkhan ilçesi örgütüne kayıtlı olduğu ortaya çıkan Mehmet K. adlı zanlı adliyeye sevk edildi

Hatay'da teröristlere evini açan CHP Kırıkhan ilçesi örgütüne kayıtlı olduğu ortaya çıkan Mehmet K. adlı zanlı adliyeye sevk edildi

Zanlının adliyeye getirilmesi

( HATAY ) - HATAY

Güvenlik Güçleri Teröristler Yardım ve Yataklık 


- Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığı içerisinde iken güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alınan teröristlere yardım ve yataklık yaptığı ortaya çıkan Mehmet K., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Kaletepe Mahallesi'nde Suriye uyruklu 3 teröriste yardım ve yataklık yaptığı ortaya çıkan Mehmet K., emniyetteki işlemlerinin ardında bugün adliyeye sevk edildi. Zanlı Mehmet K.’nin CHP Kırıkhan ilçesinde kayıtlı üye olduğu öğrenilirken, olaydan sonra partiden ihraç edildiği iddia edildi.
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