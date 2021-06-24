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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hatay'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Hatay'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

otomobil detay

Hastane 

-minibüs detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesine otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kapısuyu Mahallesi’nde bulunan Çevlik Tatil Sitesi yolunda plakaları ve sürücü isimleri belirlenmeyen otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.Kazada yaralan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesiyle birlikte tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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