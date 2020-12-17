Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş’ın Annesi toprağa verildi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş’ın Annesi toprağa verildi

cenaze namazının kılınması

Sosyal Medya Hastane Cenaze Cenaze Namazı 

-cenazenin götürülmesi
-ulaşım:Hatay'dan geçilecek

( HATAY )- 85 yaşında hayatını kaybeden Nimet Savaş Hatay’da toprağa verildi HATAY

- Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş’ın annesi merhume Nimet Savaş toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Mustafa Kemal Üniversitesi hastanesinde yaşamını yitiren merhume Nimet Savaş, Pandemi kuralları çerçevesinde alınan tedbirlerle Mezarlık Kompleksi’nde kılınan cenaze namazı sonrası Antakya Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
85 yaşında hayatını kaybeden Nimet Savaş’ın cenaze törenine, Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı Hatay milletvekilleri, Hatay Büyükşehir belediye bürokratları katıldı.
Annesinin vefatını sosyal medya hesaplarından duyuran ve üzüntülerini paylaşan Lütfü Savaş, covid-19 tedbirleri kapsamında, cenaze törenlerinin 30 kişi ile sınırlandırıldığını hatırlattı. Savaş, törene katılmak isteyenlere teşekkür ederek, “Kıymetli hemşehrilerim, annem merhume Nimet Savaş'ı, pandemi kuralları gereği 30 kişinin katılımı ile son yolculuğuna uğurluyoruz. Bu süreçte dualarınızla yanımızda olduğunuzu biliyoruz. Taziyelerini sunan herkesten Allah razı olsun” dedi.
(ADM
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement