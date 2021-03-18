HATAY - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, arıtma tesislerinde incelemelerde bulundu
- AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer - Landrut, Hatay 'daki atık su arıtma tesislerinde incelemelerde bulunmasıAB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer - Landrut, Hatay 'daki arıtma tesislerinde incelemelerde bulunduHATAY (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer - Landrut, Hatay 'daki atık su arıtma tesislerinde inceleme yaptı.Meyer - Landrut ve beraberindeki heyet, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Kırıkhan ile Hassa ilçesindeki atık su arıtma tesislerini ziyaret etti.Tesisleri inceleyen Meyer - Landrut, yetkililerden bilgi aldı.
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