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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hastanenin kadın doğum bölümüne giren hamile kedinin veterinerlikte 3 yavrusu oldu

Hastanenin kadın doğum bölümüne giren hamile kedinin veterinerlikte 3 yavrusu oldu

- HAMİLE KEDİNİN HAYVAN HASTANESİ'NE GÖTÜRÜLMESİ

Hastane Bild Sağlık Çalışanları 

-- ANNE VE YAVRU KEDİLER

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, özel bir hastanenin kadın doğum bölümüne giren hamile kedinin götürüldüğü veterinerlikte 3 yavrusu oldu. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi'nde üzerinde bulunan özel bir hastanenin kadın doğum bölümüne hamile bir kedinin girdiğini gören sağlık çalışanları durumu Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Hayvan ambulansıyla birlikte hastaneye gelen belediye ekipleri, hamile kediyi özel taşıma çantasına koyarak Belediyesi Hayvan Hastanesi Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Veteriner tarafından muayene edilen hamile kedi Hayvan Hastanesi’nde 3 yavru dünyaya getirdi. Anne kedi ve 3 yavrusunun bir süre Hayvan Hastanesi Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tutulacağı öğrenildi. (FC-RFK
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