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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Hastanenin giyinme odasından hırsızlık yaptı, kameraya yakalandı

Hastanenin giyinme odasından hırsızlık yaptı, kameraya yakalandı

hırsızlık anları öncesine ve şahsın giyinme odasına girme anlarına ait güvenlik kamerası görüntüsü

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Hastane Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 


- Gaziantep'te, bir hastanenin giyinme odasına girerek hırsızlık yapan şüpheli şahıs güvenlik kameralarına yakalandı. Kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalanan şüpheli şahıs tutuklandı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir hastanenin giyinme odası olarak kullanılan bölümünde gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan titiz çalışmalar sonucu, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs, yakalandı. Şahsın, hırsızlık anlarının öncesi ve giyinme odasına girme anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.
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