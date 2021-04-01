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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hastanenin 8. katında cama çıkan kızı ekipler ikna etmeye çalıştı, vatandaşlar film gibi izleyip görüntü kaydetti

Hastanenin 8. katında cama çıkan kızı ekipler ikna etmeye çalıştı, vatandaşlar film gibi izleyip görüntü kaydetti

olay yerinden detaylar

Genç Kız Psikoloji Film Gibi Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-kızın pencerede oturması
-polis, itfaiye ve sağlık ekipleri
-vatandaşların izlemesi ve cep telefonu ile kayda alması
-kızın tutularak içeri çekilmesi
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da bir hastanenin 8’inci katına çıkan genç kızı ikna etmek için ekipler devreye girerken, vatandaşlar da olayı hem telefonları ile kaydetti hem de film izler gibi izledi.Olay, kent merkezinde bulunan bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Z.B., dün ikamet ettiği evinin penceresine çıkmış, polis ve itfaiye ekibinin zamanında müdahalesiyle kurtarılmıştı. Aynı kız bugün, bir hastanenin 8’inci katında yine pencereye çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis çevre güvenliğini alırken, yakınları ve doktorlar kızı ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri de pencerenin olduğu noktaya şişme branda açtı. Vatandaşlar ise olan biteni film gibi izledi, cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Bu sırada genç kızı ikna etmeye çalışan görevliler, onu bir anlık dalgınlığından yararlanıp içeri çekip kurtardı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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