Hastanede dehşet...Tedavi gören hasta aynı odada kaldığı hastayı uyurken yastıkla boğarak öldürdü

-Hastanenin yazısı

-Hastane girişinde güvenlik görevlisinin kapıyı kapatması

-Cesedin otopsi için kaldırıldığı araştırma hastanesi

-Samsun Emniyet Müdürlüğü dış görüntüsü

-Asayiş Şube Müdürlüğü yazısı

-Öldürülen kadının vesikalık fotoğrafı



( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN



- Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi'nde tedavi gören bir kadın aynı odada kalan diğer kadın hastayı uykusunda yastıkla boğarak öldürdü. Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi Kışla Mahallesi'nde bulunan Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin 3. katındaki Kadın Kapalı Psikiyatri Servisi'nde gece saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 aydır Bipolar Bozukluğu teşhisi ile hastanede yatarak tedavi gören 28 yaşındaki Arife K., 1 yıldır şizofreni teşhisi ile hastanede yatarak tedavi gören aynı odada kalan Nadiye Yıldız'ı (46) yatağında yastıkla boğarak öldürdü. Arif K., olayın olduğu servisin temizlik görevlisine Nediye Yıldız'ı yastıkla boğarak öldürdüğünü söyleyince olay ortaya çıktı. Yapılan kontrolde Nadiye Yıldız'ın olay yerinde öldüğü tespit edildi. Olay polise haber verildi.

Arife K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nadiye Yıldız'ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Arif K.'nin Nadiye Yıldız'ı kendisini öldüreceğini düşünerek uykusunda yastıkla boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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