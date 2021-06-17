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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hastane inşaatında göçük...Toprak altında kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı

Hastane inşaatında göçük...Toprak altında kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı



( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

Hastane Kanalizasyon 


– Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan hastanenin kanalizasyon hattında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan hastane inşaatının kanalizasyon hattında çalışma yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Göçükte 2 işçinin toprak altında kaldığı belirtildi. Toprak altında kalan işçileri çıkartmak için ekipler yoğun bir çalışma başlattı.
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