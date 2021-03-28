Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Hasta taşıyan ambulans ve otomobilin karıştığı kaza kamerada

Hasta taşıyan ambulans ve otomobilin karıştığı kaza kamerada

güvenlik kamerası görüntüsü

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Sağlık Görevlisi 

-kaza olay yeri görüntüleri

( ÇORUM )- Kaza da 3’ü sağlık görevlisi 7 kişi yaralandı- Kaza ve sonrasında yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı ÇORUM

- Çorum’da hasta taşıyan ambulansla bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 3'ü sağlık görevlisi 7 kişinin kişinin yaralandığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, İnönü caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnönü caddesinden hastane istikametine seyir halinde olan ve içerinde hasta bulunan İbrahim Ethem Baş (23) yönetimindeki 19 BF 428 plakalı ambulans ile Fevzi Çakmak caddesinden Akşemseddin caddesi istikametine seyir halinde olan Emirhan Koç (23) yönetimindeki otomobil Tuzcular kavşağında çarpıştı. 3’ü sağlık görevlisi toplam 7 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde İnönü caddesinden hastane istikametine seyir halinde olan ambulansın kavşakta otomobil ile çarpıştığı, çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulduğu görülüyor. Kazanın ardından kavşakta büyük panik yaşanıyor. (MMY-KA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement