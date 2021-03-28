Hasta taşıyan ambulans ve otomobilin karıştığı kaza kamerada

-kaza olay yeri görüntüleri



( ÇORUM )- Kaza da 3’ü sağlık görevlisi 7 kişi yaralandı- Kaza ve sonrasında yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı ÇORUM



- Çorum’da hasta taşıyan ambulansla bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 3'ü sağlık görevlisi 7 kişinin kişinin yaralandığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, İnönü caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnönü caddesinden hastane istikametine seyir halinde olan ve içerinde hasta bulunan İbrahim Ethem Baş (23) yönetimindeki 19 BF 428 plakalı ambulans ile Fevzi Çakmak caddesinden Akşemseddin caddesi istikametine seyir halinde olan Emirhan Koç (23) yönetimindeki otomobil Tuzcular kavşağında çarpıştı. 3’ü sağlık görevlisi toplam 7 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde İnönü caddesinden hastane istikametine seyir halinde olan ambulansın kavşakta otomobil ile çarpıştığı, çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulduğu görülüyor. Kazanın ardından kavşakta büyük panik yaşanıyor. (MMY-KA



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