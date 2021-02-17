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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Hasta kedinin yardımına Sincan Belediyesi yetişti

- Hasta kedinin yardımına Sincan Belediyesi yetişti

Kedinin görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya İsaf Bild Harekete Geç Trol 


- Sincan Belediyesi, bir vatandaşın ihbarı üzerine, hasta bir kediyi koruma altına alarak tedavi etmeye başladı.
Sincan'da sokakta gördüğü hasta kediye duyarsız kalmayan bir vatandaş durumu bildirmek için Sincan Belediyesi'nden yardım istedi. Vatandaşın, Belediye'nin sosyal medya hesaplarından görevlilerle iletişime geçmesinin ardından Çevre Koruma Müdürlüğü de kedinin tedavisi için harekete geçti. İhbarı değerlendiren Çevre Koruma Müdürlüğü Ekipleri, hasta kediye ulaştı. Görevlilerin emin ellerinde olan kedi daha sonra tedavi altına alındı. Veteriner Hekim Güven Özdemir tarafından Kontrolleri yapılan kedinin gözünde enfeksiyon olduğu anlaşıldı. Tedavisi gerçekleştirilen ve iyileşme süreci başlayan can dostu bir süre daha Çevre Koruma Müdürlüğü'nde misafir edilecek. (ÖMR-
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