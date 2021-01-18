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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hasan Turan: 'Filistin’de seçim kararı alınmasından sevinç duyuyoruz' - Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan 14 yıl aradan sonra Filistin'de alınan seçim kararını değerlendirdi

Hasan Turan: 'Filistin’de seçim kararı alınmasından sevinç duyuyoruz' - Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan 14 yıl aradan sonra Filistin'de alınan seçim kararını değerlendirdi

konuşma

( İSTANBUL ) - Hasan Turan: "Filistin’de seçim kararı alınmasından sevinç duyuyoruz"- Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan 14 yıl aradan sonra Filistin'de alınan seçim kararını değerlendirdi İSTANBUL

Ümmet Politika Devlet Başkanlığı İslam İsrail 


- AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Filistin’de 14 yıl aradan sonra alınan seçim kararını değerlendirdi. Turan, “Bu konuda çok sevinç duyuyoruz, 14 yıl aradan sonra Filistin’de seçim kararı alınması yıllardır devam eden siyasi bölünmüşlüğü sona erdirme umutlarını tekrardan yeşertti" dedi.
Filistin'de 14 yıldır yapılamayan seçimler için tarihlerin belirlendiği açıklandı. Genel seçimlerin 22 Mayıs, devlet başkanlığı seçimlerinin ise 31 Temmuz’da yapılacağı belirtildi. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan da kararı değerlendirdi. Turan, Türkiye’nin her zaman Filistinlilerin yanında olduğunu ifade ederek, seçim kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Bu konuda çok sevinç duyuyoruz” 14 yıl aradan sonra Filistin'de seçim yapılması kararını değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, “Bu konuda çok sevinç duyuyoruz, 14 yıl aradan sonra Filistin’de seçim kararı alınması yıllardır devam eden siyasi bölünmüşlüğü sona erdirme umutlarını tekrardan yeşertti. Türkiye olarak her daim Filistinlilerin, Filistin davasının yanındayız. Bizim bütün isteğimiz Filistin’de siyasi gruplar arasında birliğin sağlanması, Filistin davasının güçlenmesi, Kudüs’ün, Gazze’nin, bir bütün olarak özgürlüğüne kavuşmasıdır. Türkiye olarak bunu Filistinli kardeşlerimiz kadar arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı. “İsrail’in işgal ve zulüm politikalarının seçimleri sabote etmesine müsaade etmemeliler” Turan, İsrail’in uyguladığı işgal politikasında İslam dünyasının birlikte hareket etmeyişinden faydalandığını ifade etti.
Turan İsrail’in politikalarının seçimleri sabote etmesine izin verilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, “İsrail kendi işgal ve zulmünü kendi gücünden almamaktadır. Filistinliler başta olmak üzere ümmetin, İslam dünyasının bölünmüşlüğünden almaktadır. İsrail’in işgal ve zulüm politikalarının seçimleri sabote etmesine müsaade etmemeliler. Bu konuda çok kararlı bir duruş göstermeliler. BM bu konuda üzerine düşeni yerine getirmelidir” dedi.
(HK-
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